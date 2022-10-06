雙十連假後，10月13日起國外入境人士免除居家簡易，改為「0+7」進行7天自主防疫，已經許多民眾迫不及待「報復性出國」旅遊，長期贊助包括羽球好手戴資穎等運動選手出國參賽的長榮航空，於解封後將開航兩個直飛歐洲新航點，特別邀請深受球迷喜愛的小戴，以最具識別度的聲線親切問候，透過Podcast平台及廣播電台邀請所有旅客在解封後一起出國旅遊。

長榮航空將增加台北-米蘭、台北-慕尼黑兩個直飛歐洲大城的新航點，台北-米蘭10月25日首航，未來提供每周2班飛航服務，以及11月3日首航台北-慕尼黑航線，提供每周4班飛航服務；另外，旅客可藉由長榮航空6大歐洲航點，每周約30班的航網規模，自由搭配行程，亦有利吸收歐洲來台轉機客源，搭配長榮航空東北亞、東南亞的綿密航網，方便旅客轉機至亞洲各大城市，發揮台灣身處轉運樞紐的價值及特色。

長榮航空提供東南亞航線10月起飛航每周71班，航點包含台北-馬尼拉、宿霧、胡志明、河內、新加坡、吉隆坡、曼谷、金邊、雅加達及峇里島航線，並逐漸加密班次，12月起更將恢復台北-峴港航線，年底前將提供每周近100班的飛航服務；東北亞航線10月起飛航每周32班，航點包含台北-東京、大阪、福岡、首爾，並於10月21日復飛松山-羽田，11月1日起復飛台北-沖繩及北海道航線，11月7日起復飛高雄-東京與大阪航線，11月15日復飛松山-金浦航線，並陸續加密原有航點班次，年底前將提供每周近100班的飛航服務。

以球技讓全世界看見台灣的戴資穎，為長榮航空獻聲，開頭她英文「Hello」、台語「大家好」跟球迷問候，提到自己在世界各地比賽最自在、放鬆的時候，就是在長榮航空飛機上讓人安心、舒適的五星級服務，讓她保持最佳狀態、全力以赴，她也邀請球迷一起搭乘長榮航空，樂在其中、無敵精彩。

未來旅客只要撥打長榮航空的訂位中心「互動式語音回覆系統」，將有機會聽到戴資穎親切的問候，小戴邀請大家一起在解封後搭乘長榮班機前往世界各國，有球迷還敲碗許願，除了在「互動式語音回覆系統」外，也希望能在長榮航空的飛機廣播中讓小戴「現聲」，就彷彿跟小戴一同出國去玩，肯定超開心。