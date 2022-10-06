女星篠崎泫是台日混血，高中時有人將她的照片傳上批踢踢表特版，清純外型受到許多網友稱讚，之後在綜藝節目中因校園正妹的身份小有名氣，2013年以女團Twinko成員正式出道，甜美外型和敬業精神受到許多粉絲喜愛；近日她受邀登綜藝節目比舞，拚命程度讓吳宗憲都驚呼「很危險」。

篠崎泫日前上節目《小明星大跟班》參加性感舞蹈大賽，她透露自己在學的過程好幾次差點從空中掉下來，而且那個過程沒有什麼保護措施，連舞伴也因為要維持平衡所以分身乏術；開頭篠崎泫和舞伴跨上鋼環後就緩緩上升，兩人身上都沒有任何保護措施或設備，全靠身體勾住，兩人還在高空中做出高難度動作，雖然舞姿唯美，但看起來相當危險，尤其鋼環不斷旋轉，更是增加舞蹈難度，他們以大膽的吊掛姿勢結尾，僅靠雙腿懸在半空中，令現場爆出驚嚇的尖叫。

篠崎泫表演高難度舞蹈。（圖／我愛小明星大跟班）

篠崎泫表演高難度舞蹈。（來源／我愛小明星大跟班）

回到地面後，吳宗憲發現篠崎泫腿上全是瘀血，點評他們的舞蹈動作「很危險」。篠崎泫也發文記錄背後的艱辛，她形容「讓我耗盡元神、挫折感最大、身體痛到像是被卡車輾過一般的表演」，當時她確診康復才4天，是身體最虛的時候接下這個通告，且要在12小時內學會，並且登上節目表演，不服輸的她「喘著累著叫著餓著痛著哭著，還是默默學會了，雖然表演仍然不盡完美，卻是唯一完整的一次」，敬業表現引來不少粉絲鼓勵。