孫女輸棋輸到崩潰，索性開啟象棋APP，即時模擬期局，在內建的AI幫助下終於下贏阿公。(圖／影片截圖)

隨著人工智慧越來越發達，各大棋賽與選也也紛紛使用AI進行研究與分析，日前有一名孫女與阿公下象棋，始終贏不了對方，竟然偷開手機使用AI取勝，而阿公得知真相後，反應也讓眾人意外，忍不住笑翻。

綜合陸媒報導，這件趣聞發生在江西，孫女在十一長假到阿公家玩，祖孫也一如即往切戳象棋，但孫女始終贏不了阿公，相當不甘心，突然想起阿公對於現代科技產品知識完全不熟，竟直接掏出手機，套用象棋APP即時模擬期局。

孫女就這樣在阿公的眼皮下，使用AI提供戰術，順利擊敗對方，阿公當下還不明所以，以為孫女是神童，突然開竅，棋藝突飛猛進，孫女這才坦言自己開了手機APP的AI來輔助她下棋。

而阿公在得知真相後，並未對孫女發火，反而要求孫女把手機借給他研究棋譜，甚至還要孫女開AI再跟他來一盤，試圖擊敗AI。網友也紛紛笑翻：「阿公胸襟太廣闊了」、「活到老學到老」、「阿公心態也太好了」、「好可愛的阿公，是我就翻臉了」。