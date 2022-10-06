德國最大的租車公司Sixt宣布6年內採購10萬輛中國比迪製造的電動汽車，意外引爆賣國爭議，許多批評者認為此舉將增加對專制體制的依賴，同時也面臨中國製汽車可能有間諜行為的風險。

《德國之聲》報導，擁有24萬輛汽車的德國最大租車公司Sixt宣布採購比亞迪電動汽車計劃，首批數千輛數周內就將投入使用，德、法、荷、英的客戶屆時都可租賃到比亞迪的電動車。2家公司並沒有透露此項合作涉及的具體金額。

報導說，中國比亞迪在國內外市場迅猛增長，它在今年6月已經取代美國特斯拉成為全球最大的電動車製造商。即便與老牌燃油汽車廠商相比，比亞迪的銷量也僅次於本田、豐田、大眾。該公司計劃今年全球銷量達到200萬量，歐洲市場是比亞迪的重點擴張目標。

因應全球趨勢，德國最大租車公司Sixt計劃在2030年前將70%~90%的車輛更換成電動車型，Sixt與比亞迪的擴張目標一拍即合。德國汽車管理研究中心(CAM)主任布拉策爾(Stefan Bratzel)表示，Sixt必須要保持競爭力，與比亞迪合作是水到渠成的事情。他預計其他歐洲租車行也將會和其他中國電動車廠商─例如蔚來─展開類似合作，由於中國電動車品質不錯，長此以往德國廠商將會進一步喪失市場份額。

報導指出，採購中國電動汽車引發一些德國議員的憂慮，執政黨自民党的議員斯庫德尼(Judith Skudelny)說，希望Sixt能夠足夠專業地杜絕數據間諜風險，汽車數據也有可能洩漏個人相關信息，我們不希望這些信息被其他國家獲取。

另一位同黨議員羅森特里特(Frank Müller-Rosentritt)也警告，加拿大以及澳大利亞的案例已經表明，中共會利用單方面依賴性來對外國企業或者外國政府施加針對性影響力，從而貫徹中國自身利益。他認為，德國各界應該削減對專制國家的依賴度，不應該像對俄羅斯天然氣那樣陷入依賴。

德媒《圖片報》還指出，比亞迪在全球市場獲得巨大成功是依靠中國政府的大量補貼，這種變相補貼政策扭曲了市場競爭關係。

不過，Sixt租車也駁斥與比亞迪合作有損德國利益的說法，該公司在書面聲明中強調，今後6年中總共採購的10萬輛比亞迪電動車，絕大多數都會在運行約一年後返售給比亞迪，因此比亞迪在Sixt車隊中的總體占比不會超過10%。