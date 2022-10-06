桃園市長選戰倒數52天，《關鍵調查》今公布最新民調，國民黨參選人張善政以27.0%領先，民進黨參選人鄭運鵬為26.2%，以些微差距居第二，無黨籍鄭寶清6.5%第三，民眾黨賴香伶4.5%排第四，值得注意的是，還有35.8%的選民尚未決定支持對象。因此，若從民調結果的結構來觀察，如果明天投票，「鄭運鵬的贏面非常大」。

《關鍵調查》今(6日)在臉書粉專公布桃園市長選戰最新民調，國民黨參選人張善政以27.0%支持度領先、民進黨鄭運鵬26.2%、無黨籍鄭寶清6.5%，民眾黨賴香伶4.5%排第四，另還有35.8%「無法選出任一候選人」。

該粉專分析指出，張善政目前雖以27.0%的支持度領先鄭運鵬的26.2%，但僅領先0.8個百分點，遠低於民調抽樣誤差的正負3.0個百分點，加上還有超過35.8%的選民尚未決定支持對象。因此，從民調結果結構來觀察，如果明天投票，「鄭運鵬的贏面非常大」。

另外，年輕選民方面交叉分析顯示，20-29歲年輕族群支持張善政與鄭運鵬都是21.7%，但是有高達44.0%的年輕選民尚未決定，所以張善政陣營實在無法樂觀。

該粉專並指出，中間選民態度會是最後勝負的關鍵，有35.8%的桃園市民未決定支持對象；但是無政黨傾向者，卻有高達66.5%未決定支持對象。張善政與鄭運鵬都有爭取中間選民的能力，就要看最後誰端出的政策牛肉，比較能獲得這群選民的青睞。

該民調執行單位與經費來源皆為關鍵調查有限公司，針對戶籍地在桃園市且年滿20歲者，於9月25日至9月29日晚上18點30分至22點進行調查，透過市內電話方式，有效樣本1008人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.09個百分點之內。