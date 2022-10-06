台北國際旅展即將開展，北投麗禧溫泉酒店現場將祭出住宿券71折、泡湯券72折等多重優惠。此外，北投麗禧線上旅展亦自10月5日上午10點起至11月7日晚間10點於官網火熱販售中，尤其人氣主推商品-雅緻山景客房住宿券，為線上旅展獨家商品，無法前往旅展的消費者，可選擇以上網方式選購票券，輕鬆參與麗禧一年一度優惠的盛會。

北投麗禧年度熱銷商品「雅緻山景客房一泊一食住宿券」，每張售價11000元，原價15400元，折扣約71折，等同每人僅需5500元，即可入住15坪雅緻山景客房一晚、含雍翠庭晨之光台式早餐兩客，以及免費享用客房迷你吧與迎賓水果、點心，同時暢享館內人氣露天風呂與戶外風呂設施，悠遊北投自在之行，是不可錯過的必買商品。

想像在充滿綠意的丹鳳山巒旁，盡情地呼吸清新的空氣，客房內享受北投特殊白磺泉的洗禮，並在充滿浪漫氣息的餐廳裡用餐，堪稱人生一大樂事。北投麗禧推出「雅緻豪華客房一泊二食券」，每張17400元，折扣約71折，盡享雙人入住高樓層豪華客房一晚，品嚐兩客3080元＋10％晚間套餐及隔日豐盛早餐。其中晚間更可選擇前往中式雍翠庭或法式C’est Bon歐陸餐廳，大啖龍蝦、美國肋眼等頂級美食，深度體驗山林環繞的奢華饗宴。

想和親友來場溫馨的溫泉度假之旅，首推「雅緻家庭客房一泊一食住宿券」，每張17900元，折扣約74折。家庭客房可四人同享17坪寬敞空間客房，愜意沉浸在純淨白磺泉的呵護裡，與享用客房豐富的迷你吧、迎賓季節水果、經典鳳梨酥點心，並包含翌日4客晨之光台式早餐，全家人盡情開懷的天倫之樂就此實現。

麗禧溫泉酒店地處北投制高點，坐擁陽明山大磺嘴第一口白磺泉，由源頭直達的溫泉水，因純粹溫潤的原湯泉質備受泡湯客推崇喜愛，更屢獲網友票選最佳溫泉第一名。為分享此極品「星乃湯」，特以套票形式推出旅展商品，以饗溫泉同好。

「露天風呂套票」每套10張，售價13000元，約72折，盡享占地百坪、挑高九米的露天風呂，內含各式冷熱泉、桑拿、蒸氣室，並可無限享用軟性飲料與餅乾小點、有機蘋果。此外，高人氣熱門打卡點的麗禧獨立湯屋，亦推出「獨立湯屋套票」每套3張，售價6600元，約88折，每張可供雙人使用獨立湯屋90分鐘，並贈送精緻手工奶酪兩份，獨享靜謐私人溫泉時光之餘，亦可盡情徜徉在白磺泉的滋潤與寵愛中。