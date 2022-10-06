美國最新失業金數據出爐，上周初領失業金人數報21.9萬人，高於前值上修後的19萬人及預期的20.3萬人，10年期美債殖利率來到3.76%。美股早盤3大指數開低，道瓊工業指數一度跌逾百點後翻紅，那斯達克指數漲約0.5%。

截至台灣時間21點43分，道瓊工業指數上漲17.21點（0.06%），暫報30291.08點；那斯達克指數上漲60.08點（或0.54%），暫報11208.71點；標普500指數上漲8.79點（或0.23%），暫報3792.07點；費城半導體指數上漲34.05點（或1.35%），暫報2557.66點。

5大科技巨頭齊揚，谷歌漲逾1%。半導體類股普遍開高，輝達、超微漲超過3%，台積電ADR小漲0.4%，聯電ADR漲逾1.6%。

（22:22更新）美股指數翻黑急殺，道瓊工業指數下跌204.54點，最低來到30001.94點；那斯達克指數跌約0.6%；標普500指數跌0.7%。