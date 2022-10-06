鑑於918花東大地震造成當地嚴重災情，營建署日前開放「借住」親戚家的災民申請租屋補助，已請花蓮、台東縣政府造冊，先行核定需要的住戶。營建署6日提醒，租約文件或證明可以後續再補，經確認後，災民每月可領3840元或4320元補貼金額。

營建署進一步說明，918地震造成花蓮及台東當地部分老舊平房受損，本次已放寬補助規定將單一透天住宅（如透天厝）納入建物補強補助對象，並以紅黃單之受災住宅為主，將從寬認定無保存登記可資證明實際居住使用的建物。每件將可補助50萬，以符合民眾就地震受損的柱子、牆面等結構進行復原的修繕需求。

營建署指出，為加速推動，已協調將由建築師公會及土木技師公會等民間團體，以一條龍式協助民眾辦理補助與家園修復作業，並請地方政府可先行受理，讓受災民眾儘速回復正常生活。

此外，營建署表示，僅持有因震災亟待修繕住宅者，則可先行向花蓮、台東縣政府申請「緊急修繕」，並辦理一般貸款，待明年8月住宅補貼開辦時，再申請修繕住宅貸款利息補貼，屆時合格者可就優惠貸款額度最高80萬元部分，調降為優惠利率（目前為0.812％），補貼期限最長15年、寬限期最長3年，以減輕其利息負擔。