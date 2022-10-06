桃園市長選舉投票日進入倒數，國民黨張善政、民進黨鄭運鵬、民眾黨賴香伶、無黨籍鄭寶清等4人展開力拚。入口網站「Yahoo奇摩」9月30日起針對「你認為哪位參選人的整體表現較出色？」進行網路民調，截至10月6日晚上9點，張善政以42.4%大幅領先鄭運鵬的14.1%、鄭寶清的5.4%、賴香伶的4.1%。另有34.0%的人不知道／沒意見。其中，張善政、鄭運鵬兩人差距高達28.3個百分點。

「Yahoo奇摩」9月30日起針對「你認為哪位參選人的整體表現較出色？」進行網路民調，截至10月6日日晚上9點，已有逾6.29萬人參與網路投票。張善政以42.4%大幅領先，鄭運鵬以14.1%居次，鄭寶清5.4%排第三，賴香伶4.1%第四。另有34.0%的網友則表示不知道／沒意見。

另外，該民調也問到「你認為主攻網路造勢的選舉空戰，會對桃園選情造成影響嗎？」有32.4%的網友認為有所影響，15.6%則認為影響極大，14.3%認為影響甚微，9.3%認為毫無影響，但是有28.4%的網友表示不知道／沒意見。