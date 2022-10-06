高虹安不是林智堅！民眾黨新竹市長候選人高虹安近日遭綠營側翼狂攻抹黑，前立委郭正亮今(6日)在《新聞大白話》節目分析，民進黨為了阻止台北市長柯文哲進擊2024，加上要保綠委柯建銘地盤，所以綁架黨團力量施壓資策會。但新竹市前市長林智堅會垮掉，是因為有權威機構台大認證抄襲，加上新竹棒球場傷了國際級球星林哲瑄，想要單靠1450等側翼鋪天蓋地抹黑毀掉高虹安選情，郭正亮直言是做夢，反而愈打會讓高虹安愈紅。

郭正亮表示，縣市長選舉只剩52天，所有砲火集中打一個小城市叫新竹市，這簡直是荒唐到極點！應該要聚焦在6個直轄市才對。這讓人想起來只有2個原因，第一個就是要把柯文哲給端了，要把明年柯文哲可能參選總統造成的一些紛擾，對民進黨的衝擊，尤其年輕票，先把它端了。因為新竹市是民眾黨比較可能當選的地方，就先把它端了，這個叫戰略考慮，超前部署。

「另外一個就是因為，這是柯建銘的地盤嘛！」郭正亮說，講白了就是為了柯建銘，因為柯建銘利用民進黨的黨團去行公文，直接給經濟部跟資策會，這個會期要審預算，所以資策會執行長只好改口，因為經濟部長王美花押著他來備詢，所以他只好當場改口。那15天前你怎麼講那個話？因為你如果不改口，你經濟部看你預算怎麼審？這個太明確了。前副總統陳建仁還曾代表總統在經濟部創新之夜頒獎給高虹安，要不要批評陳建仁當年有眼無珠？

郭正亮指出，當年資策會的執行長叫吳瑞北，現在是台大電機系特聘教授，他就出來講不是這麼回事。「我跟你講，搞這個是沒有用的。」不要以為是鋪天蓋地打林智堅，林智堅就崩盤了，不是的，是因為台大出來說他抄襲！你一定要找到一個這麼有權威的機構來說他抄襲，然後還要發生新竹棒球場一塌糊塗，還要有林哲瑄這種國際級的選手受傷。

「林智堅是這樣被打垮的，你以為弄個周刊來搞一搞，1450灌一灌就會有效啊？」郭正亮強調，「做夢啦我跟你講，愈打愈紅！」