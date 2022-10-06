日本奧斯卡最佳編劇渡邊謙作的最新編導力作《救救旱鴨子》描述旱鴨子男子與人生只有游泳的女子之間充滿希望與重生的感動故事。長谷川博己飾演個性頑固的大學教授，明明是個光把臉浸到水裡都怕的旱鴨子，卻只會說些死鴨子嘴硬的藉口。他在片中怕水而表情僵硬、拼命划水的爆笑姿態，以及面對痛苦的失落過往，卻仍然奮力向前的精悍側臉，讓人見識到他多變的演技。

長谷川透露被這個充滿衝突的角色給吸引：「一個滿嘴藉口的哲學教授，試圖克服他對水的恐懼，這點很有意思。而且他遺忘了過去的痛苦記憶，讓我想知道那些記憶為什麼完全消失。『克服對水的恐懼』和『我的一部分記憶消失了』，我認為兩者是有關聯的，理解這個缺口很有趣，所以想透過角色來探索它。」綾瀨遙則飾演親切為他上游泳課的開朗游泳教練。

尤其該片是長谷川在2020年大河劇《麒麟來了》之後，再度擔綱主演的電影作品，首次閱讀劇本是在2、3年前，當時就覺得自己跟這個故事有奇怪的聯繫，不過因為當時正在拍大河劇，所以接演計畫就暫時擱置，直到大河劇拍攝結束，讓他有了另一個想法，「拍攝《麒麟來了》時，受到疫情極大的影響，讓我產生一種強烈的感覺，就是重新考慮從現在開始，做我真正想做的事。如果再次延遲或取消，會讓我覺得很沮喪。」

這也讓長谷川重新閱讀該片劇本，並感動地表示：「這個故事讓人不禁思考活著的意義，既然人生皆有一死，就不免想到為何而活。此外，也能從作品整體中，感受到水中的那份溫柔、可懼、懷念等情感，是會讓人被不可思議的感動所包圍的故事。」這也讓他期待可以透過本片：「讓觀眾們對照自己的人生，如果可以幫助大家找回自我人生的契機，那就太好了。」

衝突的是，雖然長谷川博己雖演繹怕水的旱鴨子，但他本人其實是游泳健將，游起泳來可說是如魚得水。但也因為全片有一半的戲份，都要泡在游池拍攝，這讓他因此吃了不少苦頭：「體力的消耗頗大，情感面也是，必須靠各種想像來演繹情景，是個挑戰性相當高的角色。過度入戲的後果，就是偶爾會迷失而無法自拔，陷在這樣的感受之中，算是非常辛苦且嚴苛的拍攝過程。」

在拍攝溺水場面時，更特別追求逼真度，因此特別請游泳老師指導如何「讓泳技退步」，「我本身是會游泳的，也不怕水，所以要想像對游泳的恐懼是相當困難的。儘管最後角色會逐漸克服恐懼，但總不能把所有細節都拍出來，於是如何將克服恐懼的過程，直接表現在角色身上，就變得非常重要。」

尤其拍片受凍更讓他苦笑表示：「拍戲的時候很冷，讓我在游池裡都不太敢動，很難表達一些細節，所以我會先在加溫室暖身。不過後來我真的不想再進去游泳池了，這真是一個惡性循環。」《救救旱鴨子》將在本月21日在台上映。