8年前員警獲報北市信義區有糾紛，前往查看不料遭到酒客痛毆致死，主謀蕭叡鴻等61人依聚眾鬥毆致死等罪各處判刑2月到13年不等刑期；另外9人最高法院將「富二代」曾威豪、劉芯彤夫妻各依聚眾鬥毆致人於死罪判刑8年，另外7名共犯各判7年到10年6月不等刑期，全案定讞，已通知檢方啟動防逃機制。而新聞圈也有一位美女主播名叫劉芯彤，兩人同名同姓，對此，主播劉芯彤喊冤：「我知道我脾氣不好，但沒差到會找人麻煩喔」。

美女主播劉芯彤今（6日）無奈發文，透露有許多人看到社會新聞「夜店殺警案定讞劉芯彤夫妻判刑8年」，以為是主播劉芯彤被判8年，讓她急忙澄清：「那個劉芯彤不是這個劉芯彤，那個劉芯彤是8年前，在信義區殺警的主嫌啦」，她回憶當時情景，在新加坡看到新聞上有自己的名字也嚇一跳，主播劉芯彤自嘲雖然自己脾氣不好，但沒差到會找人麻煩。

許多網友紛紛留言：「要不要改名字一下，不要跟那個人同名，但是妳改這個名字以後運氣還很好，可能不同人不同命吧，祝你永遠好運幸福健康」、「還好我跟你講話都很有禮貌」、「真的是主播的話早就被限制出境了」、「原來是同名，難怪覺得那裡怪怪的」、「哈哈....大家都以為妳要被抓去關了...」，劉芯彤回應「我可以被關到度假的海島，監獄就不用了」。