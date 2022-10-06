日本紀錄片記者久保田徹 (Toru Kubota)，因在2021年的緬甸政變後，持續滯留緬甸拍攝抗爭軍政府的示威活動而遭到逮捕，他被緬甸法院以煽動反對軍政府、違反通訊法的理由，遭判刑10年。

半島電視台(Aljazeera)報導，緬甸軍閥敏昂萊在2021年2月發動政變，理由是翁山蘇姬的民選政府在大選中獲勝，敏昂萊就以選舉不公的理由抓捕翁山蘇姬與她的政府。政變引發了民眾抗議浪潮，甚至加入武裝團體與軍隊作戰。

久保田徹就在當時選擇繼續留在緬甸，並且與2名緬甸公民合作，一起紀錄在緬甸最大城市仰光的反政變抗議活動，之後就遭到逮捕。

根據 FilmFreeway 的簡介，久保田之前曾製作過關於緬甸羅興亞人遭迫害的紀錄片，題名叫「緬甸的難民和種族問題」。

日本外務省官員說，這名 26 歲的電影人在星期三聽審，法院以「煽動民眾反政府」被判處 3 年徒刑，另外「違反電信法」被判處7年徒刑，刑期合併為10年。

外務省發表聲明：「我們強烈要求緬甸軍政府提前釋放久保田先生，以驅逐出境的理由也可以。」

在翁山蘇姬的民選政府執政期間，日本是緬甸的主要捐助國與投資國，並且也願意協助緬甸軍隊現代化。然而，由於緬甸持續迫害反對派人物，並且對外國人也處刑、監禁以後，就決定結束對緬甸軍方的培訓計劃。

久保田徹是第5位被關押的外國記者，在他之前還有美國記者蒙格(Nathan Maung)、法斯特(Danny Fenster)、波蘭記者波西亞加(Robert Bociaga)和日本記者北角裕樹(Yuki Kitazumi)，所幸先前這幾位最終都被釋放，並被驅逐出境。

國際政治犯援助協會稱，自政變以來，緬甸已有2,336人被軍方殺害，超過 12,500 人被拘留。