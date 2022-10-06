民進黨新北市長參選人林佳龍今出席與土樹三鶯區議員的三峽聯合競選總部成立大會，行政院長蘇貞昌站台力挺，稱讚林佳龍學識好、經驗讚，規畫能力一流，又有國際的眼光，能與全球接軌，讓新北大翻新。林佳龍則承諾，若當選新北市長，之前總統蔡英文、立法院長游錫堃和蘇貞昌參選新北市長時提出的政見，他將一併實現。

蘇貞昌在台上細數總統蔡英文上任後所推動的政策，從小顧到老，從家庭顧到學校，包含全國長照據點從國民黨執政700個到現在有1萬1000個，長照預算從一年46億元，到現在一年649億元，照服員從2.5萬人變為9萬人，薪水也提高到38K，照顧長輩從一年10萬人變為42萬人，受照顧的長輩多，年輕人負擔自然減輕，育兒津貼補助也增加，此外班班有冷氣，連冷氣電費也是中央出的。

蘇貞昌並稱讚林佳龍頭腦好、學識豐富，交通部長任內相挺捷運三鶯線的建設，他當選後，將來地方建設與中央一條線，建設福利有得住。

林佳龍則再提興建中運量的「溪北捷運」主張，路線從三重、蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋一直到土城，透過這個主幹線串連5條捷運，認為新北市作為台灣最大城市，要有一條新北市的縱貫線捷運，並推動高快速公路優化計畫，帶動土樹三鶑區的交通大順暢，及產業發展。