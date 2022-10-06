香港男星羅嘉良是一名實力派演員，曾以電視劇《難兄難弟》、《天地豪情》和《流金歲月》，三度奪下香港視帝的肯定，成為無線電視第一位有3屆視帝頭銜的一哥；59歲羅嘉良過去曾傳出身體微恙，在離開TVB演戲工作銳減後，以接商演維生，日前西裝筆挺登台卻被發現頭頂禿一塊，讓粉絲都感嘆可惜了。

羅嘉良在2009年二婚大陸女星蘇岩後，為了能經常陪伴妻小，近年也把演藝重心轉往大陸，2020年還被發現進出香港癌症醫療中心，身形也變得消瘦，健康狀況引起關注；所幸羅嘉良事後澄清是去探望朋友，並非外傳的罹癌，很快就回大陸工作。

羅嘉良59歲近況曝光，頭頂疑似禿一塊，讓網友都替他感到可惜了。(圖/ 摘自微博)

近年羅嘉良戲劇作品銳減，到大陸拍戲機會不多，但為了家庭和生活他改接商演，去年就有他和富婆合唱卻遭制止的尷尬畫面流出，令粉絲看了都很不捨；日前微博上瘋傳羅嘉良10月初接商演照片，還是一臉帥氣模樣，身穿西裝也顯得挺拔帥氣。

不過，有眼尖網友注意到，羅嘉良頭頂有一部份顯得有點禿，清楚看到頭皮，不免替他感到可惜，年底要滿60歲的他，還是逃不過歲月的摧殘；有不少人還指出，當年羅嘉良如果沒離開香港TVB就不需要靠商演維生，以他外型和演技實力，年年都會有新作品，實在可惜了。