不少台灣人習慣以機車代步，甚至有人將台灣譽為「機車王國」，日前就有民眾曬出兩張照片，其中一張是機車側邊的飛旋踏板，另一張則是小腿瘀青的模樣，貼文曝光後，竟意外勾起許多機車族內心的恐懼。

原PO在FB社團「爆廢公社公開版」貼出兩張照片，只見黑色的機車打開側邊的飛旋踏板，下一張照片是一名男子撩起褲管，秀出左腳小腿肚上的一大片瘀青，讓人看了就覺得好痛，原PO在貼文寫下：「這種感覺你們懂…」

一名網友秀出撞到機車飛旋踏板的照片，小腿肚上出現大片瘀青。（圖／取自爆廢公社公開版）

貼文曝光後，引起一票機車族的共鳴，有人笑說，飛旋踏板簡直可以被列入「十大暗器」之一，某些習慣差的騎士總懶得收起踏板，且牽車時也很容易誤觸，「撞到當下覺得天上的公媽都下來關心」。

其他網友也紛紛留言，直說「我都是撞到脛骨…」、「我是撞到膝蓋，一度懷疑骨頭有沒有裂掉」、「撞到會坐在路邊哭的那種」、「冬天更痛」、「撞下去會有人生跑馬燈跑過」、「光想就痛，那種恐懼揮之不去」。