電影特別與民俗插畫藝術家陳怡揚合作，為黑亞當打造台灣獨步的藝術創作。（華納兄弟提供）

巨石強森主演DC超級英雄電影《黑亞當》，由導演豪梅寇勒特瑟拉執導、將首度透過大銀幕呈現黑亞當的起源故事，一探其波折的命運，本週末也特別與民俗插畫藝術家陳怡揚合作，結合台灣民俗在地文化，為黑亞當打造台灣獨步的藝術創作，將於「2022浪人祭」上呈現前所未有的黑亞當。

重生為神的黑亞當帶著怒火回歸，不遵循任何規則，召喚力量時無所畏懼，有自己的行事風格。藝術創作以黑亞當的神力為主軸，結合浪人祭的「風獅」、「鯤鯓」、「劍獅」、「金鶴」4大舞台元素，呈現出台南風獅特有陶土線條並且陶醉於歌唱，劍獅銜劍改為金光吉他綻放熱力，鯤鯓鯨魚從海底湧出捲起音浪，金鶴空中共鳴飛舞望向黑亞當。

《黑亞當》將於10月19日在台上映。10月8日至10日只要到浪人祭活動現場尋找《黑亞當》活動攤位，拍照上傳至個人社群，設定公開並標記「＃黑亞當」以及「@vagabondfest.tw」浪人祭官方社群，就可以獲得獨家小扇，還有機會抽中電影票。