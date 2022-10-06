桃園一名人夫經營商店，竟與陳姓女副店長出軌，2人經常在店內獨處到深夜，或在車上發生性行為，元配知情後，憤而控告陳女侵害配偶權，並求償100萬元。一審法院判陳女要賠償15萬元，案經上訴遭高等法院駁回，並再加判55萬元定讞。

判決書指出，元配主張於2009年間與丈夫結婚，現已調解離婚，而丈夫於桃園一處經營商店，陳姓女副店長明知她丈夫已婚，卻仍多次與她丈夫單獨過夜，或利用送貨之際在車上發生性行為，認為自己的配偶權遭侵害，故提告求償100萬元精神撫慰金。

對此，陳女否認曾與男方發生性行為，稱當時她知情元配在車上錄音，男方為了釐清元配錄音的動機，要求她配合演出做愛戲碼，並刻意讓元配發現該音檔，認為自己並無侵害元配配偶權的主觀想法，與男方絕對無踰矩行為。

一審法院判陳女要賠償15萬元，陳女不服提出上訴，高等法院審理時重新勘驗證據，發現陳女自稱與男方在車上演出做愛戲碼，且男方也在音檔中說出，「講台也做，地上也做，這也做」等語，均顯見陳女與男方並非僅是僱傭關係，明顯已有男女之情。

高院指出，陳女在配合男方演出做愛戲碼前，就已經被元配懷疑介入婚姻，卻不潔身自愛或避嫌，反倒配合男方演戲，主觀上有破壞夫妻感情的意圖，故不採信陳女辯詞，認為一審判陳女要給付15萬元尚屬過低，判陳女須再多給付55萬為適當。全案定讞。