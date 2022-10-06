入圍金馬！第59屆金馬獎日前公布入圍名單，包括《我心我行》、《查無此心》、《我吃了那男孩一整年的早餐》，以及《一家子兒咕咕叫》表現亮眼，一共入圍金馬24個獎項。台中市長盧秀燕表示，前3部作品由台中市政府協助製作，《一》片則為台中市影視發展基金會獎勵電影事業電影，感到與有榮焉。

「城市的榮耀感要靠文化力量來深植人心。厚植台中的文化土壤，我們一直很努力。」盧秀燕今(6日)在臉書發文分享喜訊，很榮幸，台中市政府協助製作的電影《我心我行》、《查無此心》、《我吃了那男孩一整年的早餐》，以及由財團法人台中市影視發展基金會獎勵電影事業電影《一家子兒咕咕叫》表現亮眼，一共入圍金馬24個獎項。

盧秀燕表示，疫情嚴重衝擊影視產業，在艱困中還能有優秀的影視作品，證明「台中製造，品質保證」！近年來，市府提供劇組經費補助，加上各局處全力協助，相信所有來台中拍片的劇組都能在安心、舒適的環境下完成作品。

她與有榮焉地強調，金馬獎一直是華語電影殿堂最高榮耀，恭喜入圍影視團隊。