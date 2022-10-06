大陸女星Angelababy（baby、楊穎）擁有德國血統，長相精緻如洋娃娃，是圈內著名的大美女。近日有網友在大孤山附近的寺廟巧遇Angelababy，把合照PO網，誇讚她儘管沒有打扮，還是很漂亮。

網友4日在社群平台發文透露，去遼寧省丹東市的大孤山時，偶遇大明星Angelababy；照片中，她放下一頭黑色長髮，身穿軍綠色外套和黑色長褲，腳踩白色休閒鞋，打扮得非常輕便，而且臉上也沒有任何彩妝，完全以真實面貌出現在眾人眼前，驚喜的是，Angelababy的皮膚狀態非常好，幾乎沒有明顯的瑕疵，被PO文的網友盛讚：「美女好好看啊！」

Angelababy大方地與粉絲合照。（圖／微博）

Angelababy最近到大孤山寺廟，讓人好奇她是否也來求姻緣。（圖／微博）

網友認出Angelababy後，提出合照的請求，Angelababy大方地答應了，絲毫不介意自己沒化妝、打扮，不做作的個性再度圈粉。

據悉，大孤山寺廟是知名的求姻緣、求子勝地，2015年黃曉明曾獨自求籤問道，隔年Angelababy的肚皮就有喜，已息影的港星關之琳也曾到大孤山寺廟祈福過，因此Angelababy現身該地，不免讓外界好奇她的目的。