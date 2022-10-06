《SPY×FAMILY間諜家家酒 Part 2》主視覺圖，約兒（右一）露出修長白皙美腿。（摘自官方推特）

日本人氣動畫《SPYxFAMILY間諜家家酒 Part 2》，開播前已引起眾多話題，官方推特在上週放上全新集數主視覺圖，是3位主角洛伊德、安妮亞和約兒身穿正式禮服走在紅毯慶祝Part2上檔，其中身材姣好的約兒一席深V高岔白魚尾長洋裝、露出修長白皙美腿，更是網友被大讚：「約兒正翻了！」

至今已賣出2650萬本漫畫單行本的《間諜家家酒》自改編為動畫後就備受矚目，電子書店「BookLive」針對用戶進行問卷調查，「2022年秋天影像化作品」中最受關注的第一名正是《間諜家家酒》，其中具有讀心能力的小主人翁安妮亞，以各種超萌表情擄獲觀眾的心，被譽為日本動漫界「國民女兒」。

延續Part 1最後的劇情，安妮亞成功在貴族學校獲得榮譽「星星」，父親洛伊德為給予獎勵，決定送她寵物，未料在尋找寵物的過程中，洛伊德被組織召喚執行任務，安妮亞恰巧看見走在路上大白狗「龐德」，瞬間被對方吸引並跟上前去，卻也因此陷入未知的險境，獨自帶著安妮亞的媽媽約兒驚覺女兒失蹤，認定女兒被壞人誘拐，向來鎮定且殺人不眨眼的約兒瞬間慌張崩潰。

隨著這一家三口距離感逐漸縮小、三人越來越有默契，劇情更加刺激逗趣。另外，Part 1預告佛傑一家即將出現新成員，軟萌大白狗「龐德」在全新第13集正式登場，該角找來擔任旁白的聲優松田健一郎為其配音，安妮亞還發現這隻大白狗和家人一樣擁有「特殊能力」，更令人期待它將為這個家庭帶來什麼樣的變化。

《間諜家家酒》熱潮持續延燒，明年更將推出的音樂劇，由知名偶像團體「日向坂46」成員佐佐木美玲將飾演約兒，年僅22歲的她對此感到相當驚喜，有趣的是，她在小學時期住過台灣一陣子，公開後讓台灣粉絲相當驚喜。該動畫於MyVideo熱播中。

此外，改編自田中陽子和深澤將秀雙人搭檔「Troll」所創作繪本的《屁屁偵探》，以可愛的大頭屁股偵探，與搭檔小狗布朗一起，透過蛛絲馬跡推理追蹤犯人，主角受到小朋友們的喜愛，高人氣儼然成為現今小朋友界的霸主，也已在MyVideo上架，並且將在10月獨家跟播最新集數。