民進黨總動員圍攻民眾黨新竹市長參選人高虹安，從論文打到補習班，又打到北一女學歷，近日綠營側翼更造謠高用特權入學北一女，還造假旗隊資歷，對此曾擔任過北一女旗隊成員、畢業於紐約大學藝術學院的表演家魏琬容也出面揭發真相，狠打臉側翼，更坦言「一輩子沒想過台灣選舉會跟旗隊扯上關係」。

深綠牙醫史書華日前爆高虹安造假旗隊資歷，秀截圖稱高虹安「同屆校友」向他表示，高根本並非旗隊成員，自己身為北一女校友感覺被羞辱，史書華也藉此酸高「學經歷唬爛，連自傳都要說謊」，但又表示要保護當事人，所以不能透露爆料者資訊，PO文發出後許多綠粉專與側翼不斷分享，綠媒也在第一時間報導。

深綠牙醫史書華日前爆高虹安造假旗隊經歷，卻遭打臉。(圖／史書華臉書)

對此魏琬容5日深夜在臉書PO文「高虹安的北一女旗隊經歷沒有造假，她是旗隊的」，她表示，可能很多人都誤會，以為儀隊正中間那排掌旗的就是「旗隊」，但實際上掌旗的叫做旗官，旗官是儀隊成員，旗隊歸旗隊， 旗官歸旗官。

魏琬容說，北一女的樂隊、儀隊、旗隊，三隊運作各自獨立，互不隸屬，表演時一起出動，稱之為「出隊」，表演順序是樂儀隊先、再來是樂旗隊。她加碼科普，表示北一樂隊和儀隊有固定制服，但旗隊則是依照樂曲來決定表演服裝，而旗隊成立時間比樂儀隊晚很多，很多人不知道這件事，連教官廣播都常常忽略，才有高虹安旗隊經歷造假的誤解。

對於綠營側翼稱高虹安無法當儀隊才去旗隊的說法，魏琬容表示「根本不會有這種事」，儀隊跟旗隊的性質差很多，更可以視為不同媒材的藝術，她舉例，不會有某某人街舞跳不好，所以去打桌球的說法，因為根本沒有從屬關係。魏琬容說，對於那些高喊北一女哪有旗隊，北一女只有儀隊，建中才有旗隊的人，發言之前可以先Google一下。

文末魏琬容也不滿表示，自己不忍心任何表演藝術相關的詞彙被以訛傳訛的誤解，更無法忍受欺負旗隊行為，不只是北一旗隊，任何旗隊都不行，她也大嘆，這一輩子沒有想過台灣選舉會跟旗隊扯上關係。

魏琬容也在留言中，點名跟風的深綠醫師杜承哲「好友送你一篇旗隊科普文」，杜承哲僅回「謝謝你」，便不再多做回應。