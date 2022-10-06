盧秀燕趕赴大里相挺鄭伯其表示，鄭伯其是真正了解鄉親需求的人，也是令她欣賞、感恩的人。（潘虹恩攝）

距九合一選舉僅剩51天，台中市長盧秀燕積極爭取連任，6日晚間先後來到東南區及大里區，同議員羅廷瑋及議員候選人鄭伯其舉行「鄉親來燕會」，2場皆有逾百名鄉親熱情支持；盧秀燕表示，對鄉親的承諾都一一實現，她將攜手同為人父的小羅、伯其，一同守護台中。

盧秀燕到東南區力挺羅廷瑋時大讚，羅廷瑋的選民服務總是做好做滿，鄉親也都讚不絕口；她表示，她與羅廷瑋積極翻轉舊城區，大智路延宕13年終於斥資7億打通、整修帝國糖廠成為東區新地標、大台中轉運中心於6月開工、建設獲得9巷國際大獎的綠空廊道及吸引日商三井Lalaport插旗東區，都是今日交出的亮眼成績單。

羅廷瑋則表示，他作為爸爸，非常重視幼托福利，相當感謝盧秀燕將1萬的生育津貼變2萬，加上倍增的公托公幼，讓台中的年輕爸媽「願生樂養」，成為更宜居的城市；競選總幹事兼立委江啟臣也表示，羅廷瑋的奶爸形象深植人心，跟盧秀燕「市長媽媽」的角色相輔相成，可謂「黃金組合」，盼鄉親1人1票讓「黃金組合」繼續守護台中。

隨後盧秀燕趕赴大里相挺鄭伯其，盧秀燕表示，她上任後許多里長反映盼恢復老人健保，鄭伯其當時也是極力相挺，代表鄭伯其是真正了解鄉親需求的人，同時也是老人健保恢復幕後很重要的推手之一；更大讚，鄭伯其自她4年前參選台中市長，一路全力相挺至今，是最忠誠的1個，籲鄉親要支持讓盧秀燕欣賞、感恩的人。

盧秀燕指出，除了老人健保，還有做了許多大里等待已久的建設，包含南門橋的完工、增設東榮停車場、新建校園禮堂及國民暨兒童運動中心的落成，更表示台中是第1個做國民暨「兒童」運動中心的城市，現在許多外縣市都來到台中「取經」。

盧秀燕也表示，台中市長選了很多屆，她是歷屆頭一個，也是唯一將競選總部設在大里的參選人，而且連2屆參選都是，因為原縣區更應該要人照顧、屯區更應該發展、大里區更應該更好；她表示，做人要飲水思源，要帶著成績單回到大里，接受市民檢驗。