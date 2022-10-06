小樂（左起）、黃姵嘉、王彩樺、高捷、蔡尚樺、洪榮宏、苗可麗、張文綺、潘君侖今（6日）出席《花甲少年趣旅行》第2季開播記者會。（東森綜合台提供）

高捷、王彩樺、黃姵嘉、吳思賢（小樂）、洪榮宏、苗可麗、張文綺、潘君侖今（6日）出席《花甲少年趣旅行》第2季開播記者會。金鐘視后黃姵嘉認愛男星邱昊奇後首次公開受訪，對於大方在IG曬恩愛，34歲的她甜笑說：「因為這個年紀了，覺得也沒有必要去藏。」交往3個月的兩人會閃婚嗎？她趕緊回：「沒有那麼快吧，兩人還是以工作為優先。」

黃姵嘉去年和小7歲男友分手，上月遭本報直擊與邱昊奇從金門度假回來，2人事後在IG甜曬男、女友視角照片，大方認愛。黃姵嘉昨羞曝認識邱昊奇7年，2人當朋友很久，剛好在對的時間點交往，沒有誰先告白，「很自然就在一起了。」至於被男友哪一點所吸引，「我覺得兩個人相處還蠻自在的。」而黃姵嘉曾說過不排斥閃婚，但她即將赴日本拍電影，表示與男友還沒談過結婚的事，一切順其自然。

同出外景的前輩王彩樺不斷恭喜她，還誇她這次感覺跟之前錄影不一樣，滿臉幸福洋溢，並給予戀愛建議，「彼此之間要信任，疼她很重要，愛她更重要，缺點每個人都有，要用寬容的心把優點放大，把缺點縮小，感情才能夠長久。」直說黃姵嘉男友長得帥，「我覺得他們很登對，郎才女貌。」

此外，王彩樺爆料17歲的小女兒從小五開始喜歡小樂，這次跟女兒的偶像參與實境節目，猛讚小樂很細心、貼心，「像我們要下車，他就會幫我們開門，也會問我們餓不餓，很關心我們。」對於另一個旅伴高捷的印象，她說：「本來以為他不苟言笑，沒想到那麼好笑。」《花甲少年趣旅行》第2季8日起，每周六晚間8點在東森綜合台播出。