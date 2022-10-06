性感女神鍾麗緹2016年三嫁小12歲老公張倫碩後，就一直備受爭議，但兩人始終幸福恩愛，張倫碩更是將鍾麗緹與前夫所生的3個女兒視如己出，近日，張倫碩罕見動怒，拍攝視頻表達不開心，更揚言提告，引起熱議。

張倫碩5日在抖音以「它們真的不怕犯法嗎」為題更新影片，他提到自己今天特別生氣，原來是看到一個假新聞，造謠他因為老婆買了一條50萬的裙子，因此威脅要離婚，還酸他是普信男(指自身條件普通，卻十分自信)、窮屌絲(與高富帥相對)。

張倫碩稱被造謠威脅要和鍾麗緹離婚。(圖／取自張倫碩抖音)

張倫碩說已跟律師說要提告。(圖／取自張倫碩抖音)

他表示自己很少為這些生氣，但他實在難理解「他們真的不怕犯法嗎？」因此已告訴律師他要提告，有網友留言「放平心態，網路就是很多這些人，越理會別人越去激怒你」，他也表示「你說的對，但是好多年了啊」，似乎已忍無可忍。

其實，張倫碩和鍾麗緹從交往到結婚，但因為女方名氣和收入遠高於他，因此不被外界看好，但他用行動證明，不僅把鍾麗緹寵成像公主，對她3個女兒也是相當照顧，視如己出，因此婚後鍾麗緹還讓三名女兒全部改姓張，和張倫碩同姓。