巴黎時裝周圓滿落幕，許多品牌也有不少精彩人物／精彩作品，如Valentino請到自家形象大使贊達亞（Zendaya），她以一身黑色亮片縫製套裝搭配透膚薄紗連身衣，打造性感造型；Givenchy請到小天后歐陽娜娜，她以4G花紋襯衫搭配斜衩短裙露出修長美腿，也是巴黎時裝周的話題人物之一；Kenzo則是出乎意料的請到饒舌歌手Doja Cat現身表演，她以一身寬鬆格紋西裝搭配紅色毛海髮飾，加上創意總監Nigo獨特的設計風格，成為當日重點話題。

而各品牌的春夏設計也很有意思，如Givenchy在創意總監Matthew M. Williams的主理下，以美法兩個國度不同的穿衣風格，如美式軍裝－飛行員夾克、機車騎士夾克、工裝結合法式優雅文人味，帶來獨特的城市印象服裝結構。Valentino則以Unboxing（開箱）之意，將時尚改以NFT抽盲盒的概念發表，結合各種不同時尚外在，打造具有多重面相的時尚。而Kenzo也將NFT理念玩到極致，大秀受邀佳賓可以將自己的邀請函轉為NFT，堪稱當日的話題製造機。

表演嘉賓 饒舌歌手DOJA CAT。(品牌提供)