國民黨台北市長參選人蔣萬安近日喜獲第3胎，蔣萬安6日帶著孕妻石舫亘現身接受節目專訪，談到媒體人周玉蔻緊咬身世議題，蔣萬安強調自己並不畏懼，不怕被圍攻，喊話不要攻擊他的家人或傷及無辜女性，並嗆超過法律紅線會提告。石舫亘坦言，選戰攻擊是可以預期的，但認為團隊及蔣萬安可處理，不是她要擔心或面對。

對於周玉蔻狂打DNA，蔣萬安在節目《少康戰情室》指出，周玉蔻在節目上面針對他的家人或攻擊無辜的女性，一般民眾都無法接受，這次已跨過道德底線，家人並沒有對此事有討論，家人間感情很緊密，太太扮演後勤角色，不僅幫他照顧孩子，還當他背後很強大支持。

蔣萬安說，選舉本就會遭受各式各樣攻擊、抹黑，但從來沒想到此次選舉惡質到這種地步，2次選舉都經歷過吐口水、對手發黑函等，但都僅只於選舉攻防，但這次是鋪天蓋地，掌握媒體利用公器，散播不實言論，抹黑、抹紅、製造假民調。

他批評，民眾都很清楚，民進黨每次選舉的伎倆就是如此，這次更變本加厲，府院黨透過網軍媒體掌控，暗黑一條龍式進行人格毀滅戰，但他強調自己並不畏懼，不怕被圍攻，最後他喊話「有事衝著我來，不要攻擊我的家人或傷及無辜的女性」。

石舫亘首度回應近來蔣萬安身世風波，她說，沒有特別認為這是需要擔心議題，她要照顧蔣萬安、孩子，選戰攻擊是可以預期的，至於為何有負面選風，甚至到後面DNA跟有關，團隊與蔣萬安自己可以處理，不是她需要擔心或面對。

她讚蔣萬安抗壓性非常強，在外面遇到挑戰，回到家裡面他會用一些方式放鬆，聊一些家裡的其他事情，煩心事情等小孩睡著後，兩人簡單聊一兩句，整理一下思緒就去休息，這些負面攻擊，基本上沒影響內心質素，蔣萬安經歷2次選舉，這是他的強項。

蔣萬安強調，「姓章、姓蔣不重要，愛台灣就是我的DNA」。至於是否會告周玉蔻，蔣萬安說，選舉還是要持續往前走，不會只有周玉蔻這個事情，接下來選戰進入最後階段，一定會有更加變本加厲的或是鋪天蓋地的抹黑、抹黃。

他說，譬如說前一陣子傳他跟某一個女記者去看電影，他們綠營粉專就po出一張照片，無辜的女性就去提告，粉專後來馬上道歉，抹黑、抹黃不成，接下來就是抹紅，再來就是假民調，他直指就是暗黑一條龍式的人格毀滅戰，他說，如果跨越了法律的紅線，當然會去提告。