由坎城影帝文森林頓（Vincent Lindon）與導演史蒂芬布塞（Stéphane Brizé）第5度合作的法國新片《真實世界》（Un autre monde）描寫男主角菲利拼搏多年，在跨國企業爭得要職，對工作全力以赴的他，正肩負集團大量裁員的無情任務。然而此時，枕邊人傷心提出離婚、獨子的精神健康也亮起紅燈。多年經營的美好人生，如今瀕臨破碎。錢多、事多，離家卻越來越遠，去年入圍威尼斯影展「主競賽單元」，首映後好評如潮。

文森林頓與導演史蒂芬布塞為長年的搭檔，從2009年的《夏日琴聲》起已合作了5部電影，文森林頓不但一口氣包辦導演最為出名的「勞資衝突三部曲」，更以首部曲《衡量一個人》在出道 30年後同時登上坎城影展與凱薩獎的影帝寶座。從《衡量一個人》裡中年失業的一家之主、《全面開戰》中帶領職員抗爭的工運領導，再到這回《真實世界》裡必須遵照集團指示進行大規模裁員的廠長，在身分與立場不斷的切換之間，文森林頓以出神入化的演技將三種迥然不同位階的角色詮釋得有血有肉，被影評人狂讚宛如「表演教科書」的大師級演出。

《真實世界》戲裡戲外都精彩，導演史蒂芬布塞找來文森林頓的前妻桑德琳齊柏琳（Sandrine Kiberlain）飾演收拾離婚殘局的夫妻，2人曾在2009年一同演出《夏日琴聲》，雖已離婚多年，仍在片中飾演情感難抑的不倫戀愛侶。暌違13年，這對「前夫妻」再度於大銀幕前合體，更要演出在戲外曾共同經歷過的情感問題，導演表示：「我們3人初次見面是在10多年前的《夏日琴聲》，從那時起就建立了這種互信。所以他們知道我不會利用2人現實生活中的任何私人關係，相反的，我們都渴望共同努力、創造出有價值的事物。有這麼棒的演員，一切都變得很容易。」

電影將在下周五（14日）於台北長春國賓影城、哈拉影城、喜樂時代影城南港店、桃園 SBC 星橋國際影城、新竹或者光盒子、台南真善美與高雄 in89 駁二電影院上映。