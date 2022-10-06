又刷新三觀！有名來自澎湖的男大生考上台北的學校，由於是家中的獨子，家裡人全力支持他在台北的生活開銷，每個月給3萬元不包含房租，豈料，他卻誤交損友，誤入歧途，不僅和損友在交友軟體上約妹，體驗「多人運動」，甚至，玩到走火入魔，竟提議大夥們一起集資，然後花錢包養女生每個月3萬元；誇張的思維讓網友直搖頭「合資保養又噁又可悲」。

一名男大生在「Dcard」論壇發文，他提到老家在澎湖，是家中獨子，努力讀書順利考上台北的學校後，便開始裝扮自己，好讓自己不像個「土包子」的模樣，另外，家中也全力支持他在台北的生活開銷，就為了不讓他在台北感覺會輸人一等，因此，每個月給3萬元的生活費，不包含房租租金。

有名男大生因誤交損友，竟然接受朋友的提議一起「合資包養」女生，網友直呼「可悲又噁心」。（翻攝自Dcard）

然而，在台北認識了3個損友，發現他口袋滿深，便開啟了複雜的「男女體驗」，像是在交友軟體認識女生後，會付錢給對方，再與對方進行「多人運動」，但他自清並未每次都參與；後來交友軟體認識女生開始碰壁，竟然突發奇想，提出一起集資「包養敢玩的女生」的想法，但他發現損友們玩到走火入魔，便提起要退出的念頭，最後也和損友們不歡而散，日後也被傳出負面連連的言論讓他很無奈，只好PO出和損友們曾經的「男女體驗」文章，讓網友公審作為反擊。

文章一出，網友紛紛留言表示「包養還可以合資」、「刷新三觀」、「物以類聚，竟然還要集資包養」、「有創意還能省錢喔」、「一人得病，四人中標 」、「錢花在自己身上，或是存起來日後有急用不好嗎？」、「合資保養又噁又可悲」、「爸媽辛苦賺的錢拿來這樣玩，很母湯」。