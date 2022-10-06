財政部北區國稅局舉辦「國稅創意短片 獎金等你拿」短片徵件競賽，期藉由各項國稅短片的製作，鼓勵學生及民眾蒐集國稅素材或製作短片的過程，主動瞭解各項國稅相關法令，如綜合所得稅結算申報措施、e化繳稅管道、雲端發票、統一發票兌獎多元服務及重要稅政稅制等，以增進各項國稅概念、政府重大政策與施政重點認知，進而維護個人租稅權益，歡迎踴躍報名參加。

活動參賽對象為一般社會大眾及高中（職）以上學生，參賽條件需於活動網站上傳手機已安裝「財政部統一發票兌獎APP」畫面截圖。

短片創作主題如：一、綜合所得稅結算申報優化措施(含手機報稅、行動電話認證等)。二、購買電動車免徵貨物稅期限再延長。三、購買節能電器退還減徵貨物稅。四、e化繳稅管道(如行動支付繳稅、電子支付帳戶繳稅等)。五、手機條碼、雲端發票、統一發票兌獎多元服務。六、重要稅政稅制【如受控外國企業(CFC)制度、國民法官法、稅捐稽徵法修正內容等】七、線上申辦。八、國稅常識。

國稅創意短片競賽類型風格不限(如動畫、劇情片等)，短片長度(含片頭及片尾)為30秒至90秒，語言以國語、臺語為主(可搭配其他語言)，片頭須標示「作品主題名稱」及片尾須加上「財政部北區國稅局 廣告」字樣，使用素材及元素應具有合法授權，並以MP4、MOV格式上傳。活動獎項：取前8名各獲以下獎金及優勝獎狀1紙，第1名(新臺幣，下同)20000元、第2名15000元、第3名12000元、佳作取5名各6000元。

北區國稅局特別提醒，活動採線上報名，參賽者請至活動網站(https://111shortfilm.ntbna.gov.tw)報名，徵件期間為111年10月7日起至同年11月15日下午5時止(收件時間依活動網站系統收到記錄時間為準)，活動相關訊息可於活動網站查閱，對本活動欲進一步瞭解，可撥打該局服務電話(03)3396789轉1272張小姐洽詢。