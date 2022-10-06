台北市長柯文哲稱「抗中保台」是「抵抗陳時中、保衛大台北」，民進黨台北市長參選人陳時中則強調「抗共保台」。國民黨台北市長參選人蔣萬安今天說，不管試圖抹黑、抹紅、抹黃、假民調，或是最後操作抗中保台或抗共保台，都是選舉的伎倆，更批蔡英文總統永遠在乎民進黨的輸贏，「但是妳可曾想過台北市民的感受？」

對於抗中保台議題，蔣萬安在節目《少康戰情室》專訪提及，台北市民經過歷次的大小選舉，大家也都有一個共識，民進黨很會選舉，每一次都在選前最後一刻操作很多，不管是當時在高雄吳敦義的錄音帶事件、黃俊英的走路工事件，大家都印象深刻。

蔣萬安呼籲所有台北市民，一定勇敢出來投票，堅定的投下一票，不需要去思考選舉算計、棄保，也不用含淚投票，將這一票投給心目中最好的人選蔣萬安。

他強調，民進黨要操作什麼，不管試圖抹黑、抹紅、抹黃、假民調，或是最後操作抗中保台或抗共保台，都是選舉的伎倆，台北市民的素質很高，這一次的選舉，就是站在公理正義這一方，面對邪惡的一方。

蔣萬安說，民進黨不管是防疫過程當中罔顧人命、不顧民意，阻擋民間採購疫苗，造成多少無辜染疫而死亡的民眾。

他話鋒一轉批評，上個星期看到陳時中競選總部成立，蔡英文總統也到場，蔡總統說陳時中是有溫柔關懷的心、很溫暖，還說陳有解決問題的能力、魄力，也有抗壓的能力。

蔣萬安酸陳時中的確他對於高端是百般呵護，去封存疫苗採購合約展現魄力，總統永遠在乎民進黨的輸贏，「但是妳可曾想過台北市民的感受？」