讓屏東人過好日子！屏鵝公路整修多時引來民怨，而近日菱傳媒最新民調也指出，國民黨屏東市長候選人蘇清泉拉近差距，追近民進黨候選人周春米到3個百分點以內，引來熱議。但蘇清泉並未以此自滿，仍親自下鄉探訪製作去骨鴨掌的民眾，看著大姐「一隻鴨兩隻腳，兩隻腳一塊二」，一刀一刀剪出來的辛勤工作模樣，蘇清泉承諾要給屏東人更好的未來，改變生活讓收入變好，一起出頭天。

「一隻鴨兩隻腳，兩隻腳一塊二，去骨鴨掌就是她們一刀一刀剪出來的。」蘇清泉今(6日)在臉書介紹屏東在地的「剪鴨掌達人」表示，紫衣的大姐是專精老手，大約15-20秒處理一隻，一天最多賺一千出頭。

大姐笑笑的跟他說：「馬細愛加減賺、慢慢賺啊..........但是花錢花很快。」蘇清泉想問，敢不敢期待屏東有個更好、更輕鬆的未來？改變生活讓收入變好，「這樣簡單的訴求很難嗎？讓我們一起出頭天！」