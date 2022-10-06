台中新興重劃區如單元二、14期、水湳經貿園區等，預售新案單價動輒6、7、8字頭起跳，反觀生活機能完熟的蛋黃區，尤其是七期，豪宅成屋單價普遍落在55至60萬元，如今已成為高資產族置產的新選擇，同時，也有愈來愈多建商重返台中成熟市區購地推案，與新興重劃區相抗衡！

事實上，七期豪宅成屋、尤其是中大坪數產品原本就稀缺，格外受到中台灣隱形富豪的青睞，加上區域內老豪宅住戶換屋需求，讓台中豪宅實價登錄常有破億元交易消息傳出，如「寶輝秋紅谷」、「寶璽天睿」、「大陸寶格」與「大陸麗格」等，近期交易持續創價。

台中第四季房市主戰場，仍以北屯區、太平區及海線區為主力，惟有不少品牌建商積極購地準備重返市區！其中，又以北區最為熱門，如長安建設北區購入2塊土地、亞昕（5213）第四季將前進北區推案、磐鈺科博館新案積極規劃中；北區線上個案則有達麗（6177）建設「達麗冶翠」、「澄亦實築」等，預售單價「坐5望6」！

隨著新興重劃區房價高漲，高資產族群開始關注保值性高、仍有補漲空間且發展完熟的區域，如房價凍漲多年的七期，直到近年預售案開價「開7、攻9」，如「由鉅惟上」豪宅預售案，目前已累積117筆預售實價登錄，以單價88.3萬元刷新預售市場單價紀錄！

接續登場的七期大案，每坪開價也將「攻8、攻9」，包括日本知名建築設計集團NIKKENSEKKEI操刀的「寶璽天讚」；國泰（2501）建設位於大墩七街、大觀路口的「南七期新案」，規劃45～55坪菁英宅；而興富發（2542）位於市政路、近河南路口的900餘坪基地，規劃年底進場。

相較於七期預售新案每坪單價穩站7字頭，七期豪宅成屋單價普遍落在55至60萬元，如「慶仁林境」正對大墩國中小，左擁南屯公園、右抱兒童公園，再加上文心森林公園，周遭就有近三萬坪綠地無縫接軌；生活機能則有河南路商圈、黎明路商圈、公益路米其林商圈等，地段、產品都屬七期難得一見。

「慶仁林境」現場銷售觀察，全球經濟局勢持續受通膨影響，高資產族群思考資產配置，從高風險投資轉往擁有穩定報酬的不動產上，因此豪宅成屋市場來客相對穩定，特別是產品擁有「高稀缺性」、「高保值性」優勢，如「慶仁林境」坪數規劃88坪雙併、總戶數僅28戶，小而美的社區，近期頗受高資產族群的青睞。