辰亞能源6日宣布，攜手中國信託商業銀行、兆豐國際商業銀行及永豐商業銀行等三大銀行，共同合作「彰濱崙尾東三號電廠」新台幣40億元專案融資案，資金均已到位，彰濱崙尾東三號電廠總裝置容量為67MWp，每年預估可減少碳排放量約為44,311公噸，相當於114座大安森林公園。本次融資案不僅加速永續金融目標也將挹注太陽光電產業發展。

辰亞能源表示，辰亞擁有國際級的海上型太陽能電廠技術與經營實績，於2020年底「彰濱崙尾東一號暨二號電廠」正式併網發電後，至今發電超過21個月，是吸引國內金融機構共襄盛舉的主要原因，此次的合作不僅響應政府2050淨零轉型之政策，更以行動落實綠色金融行動方案，由具有專業金融服務的三大銀行參與融資，協助辰亞能源共同建置太陽能電廠，以金融資金力道引領綠色轉型，壯大台灣再生能源市場規模，共創淨零美好生活邁向永續發展。

繼彰濱崙尾東一號暨二號電廠後；辰亞能源旗下「彰濱崙尾東三號電廠」將再擴大全球最大海上型太陽能電廠規模之紀錄。崙尾東三號電廠，相較彰濱一號暨二號電廠，案場位置更鄰近外海，面對施工環境更嚴苛的挑戰，辰亞能源團隊與政府相關單位、台電、銀行、保險公司、技術暨環境工程顧問、地方關係人等積極溝通與協調，以期排除各種困難，讓工程順利進行。「彰濱崙尾東一、二暨三號電廠」裝置容量總計高達248MWp，每年將可供逾7.6萬戶家庭的年用電量，對台灣發電再貢獻一份心力。

隨再生能源發電量佔總發電量比例的提升，電力系統的安全及穩定性越發受到重視，台灣政府近期積極推動儲能政策的發展，辰亞能源跟隨政府政策腳步，計畫擴大太陽光電商業模式，將儲能政策及其發展納入公司未來開發項目之一。另一方面，因應國際綠電需求日漸提高，台灣也朝電力自由化邁進，辰亞能源也期望能透過企業購售電合約（CPPA）等擴展綠電銷售管道，朝永續發展目標前進。