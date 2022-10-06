美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)在上班途中，專車發生一起輕微車禍，但是美國特勤局(USSS)卻沒有即時通報而遭到批評，特勤局出面解譯，他們其實有通報，用語上是說「機械故障」。

CNN報導，特勤局發言人古列爾米(Anthony Guglielmi)在周四的聲明說：「事件發生在本周一，保護人(副總統)的座車因轉彎過度而擦撞路邊。保護人被轉移到第二輛汽車後，繼續前往目的地，其間沒有人受傷」。

古列爾米說：「最初的無線電通報是說機械故障，這個通報持續向上傳達。在護送行動完成後，上層更新了事故描述，是車輛撞到路邊。」

According to this tiktok user, VP Kamala Harris' motorcade crashed yesterday morning. I've seen no news reports of this strange incident. 🤔 pic.twitter.com/Vd49UvryhT — Moshe Schwartz (@YWNReporter) October 4, 2022

賀錦麗的發言人艾倫(Kirsten Allen)說，副總統對特勤局的反應明快非常感謝，並沒有擔誤到行程。

艾倫說：「副總統沒有受傷，並感謝特勤局的快速反應，讓她安全到達白宮。」