去年東京奧運柔道男子60公斤級銀牌得主楊勇緯，台北時間6日在烏茲別克塔什干舉行的世界柔道錦標賽男子60公斤級連過三關，可惜4強賽再次不敵東京奧運金牌日本名將高藤直壽，不過，楊勇緯在銅牌戰擊敗以色列選手，首奪個人世錦賽獎牌，也創台灣男子柔道新紀錄，賽後表示，本屆世錦賽參賽選手都是頂尖好手，他視為考驗也從中看到和以往同的狀態，感覺自己又更進化，在缺點上也更清晰。

本屆世錦賽楊勇緯8強賽與哈薩克好手鏖戰至黃金驟死賽，楊勇緯憑藉一記過肩摔驚險獲勝，也是此行他另一場代表作，回顧整天比賽，楊勇緯表示：「這次參加世錦賽的都是目前最頂尖的選手，雖然A、B組的選手每個都很強大，但我把它當成我要站在頂尖舞台的考驗，看到了和以往不一樣的狀態，除了感覺自己又更進化之外，在缺點上也更清晰了。」

談到再次飲恨高藤直壽，楊勇緯回應：「在小細節的地方沒有處理得更好，而被對手掌握機會，因此沒辦法把比賽帶進黃金得分制，這也是我要回去再調整的地方。」

對於勇奪銅牌，創下個人生涯在世錦賽最佳成績，楊勇緯謙虛表示：「對我來說生涯最佳不是我要追求的，而是掌握每一場比賽的細節才是最重要的，要再突破也還需要花更大的功夫。」

楊勇緯也將世錦賽銅牌榮耀與團隊分享：「謝謝我的防護員程心儀、體能師鄭玉兒、陪練員羅羅、哥哥楊俊霆以及劉文等教練，一路走來都不容易，大家也很用心地讓世界看見台灣，這一點的突破是大家共同努力才能夠達成的，我愛我的團隊！」同時，楊勇緯也表示有收到大家來自台灣的集氣應援，覺得非常感動。

中華柔道代表隊這次世錦賽還有許琳宣（-52kg）、「柔道女王」連珍羚（-57kg）、張思慈、廖宇蓉（-70kg）、施劉俐伶（-78kg）及蔡佳雯（+78kg）等6位選手將陸續出賽，楊勇緯歡迎大家繼續關注比賽、為台灣柔道加油，並透過這場各國頂尖選手齊聚的頂級大賽，感受柔道運動的魅力。

楊勇緯（右3）賽後與團隊成員共享世錦賽銅牌榮耀，感謝大家的幫助。（傳動數位整合行銷有限公司提供）