俄羅斯宣布併吞烏克蘭南部的赫松州（Kherson）後，烏克蘭軍方今天表示，烏國部隊在不到一週的時間內，重新奪回該州超過400平方公里的領土。

法新社報導，烏克蘭南部軍隊司令部發言人胡梅紐克（Natalia Gumeniuk）透過線上簡報表示，「自10月初以來，烏克蘭武裝部隊已解放赫松地區400多平方公里的領土。」

同時，俄國軍方也宣稱，在這條南部戰線上，「沿著俄羅斯防線，敵人已經被擊退。」

俄軍表示，烏軍部署了4個營級戰術群，並在杜德恰尼（Dudchany）、蘇漢諾夫（Sukhanove）、薩多克（Sadok）和布魯斯金斯科（Bruskinskoe）等地附近「多次嘗試突破我們的防線」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天宣布，赫松一帶的新沃斯克列先西克（Novovoskresenske）、新赫里霍里夫卡（Novohryhorivka）和佩特羅拉夫利夫卡（Petropavlivka）等村莊已經獲得「解放」。

在幾乎完全收復東北部的哈爾科夫（Kharkiv）地區後，烏克蘭軍隊最近在東部和南部戰線取得更多進展。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1111006