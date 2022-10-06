吵吵擾擾近一年的光洋科經營權之爭，雖然最終在雙方和解下落幕，但當時被誣指是禿鷹的台鋼集團迄今對此事仍是耿耿於懷，好不容易6日等來了光洋科前董事長馬堅勇遲來的道歉，台鋼也給予善意回應，強調「馬博道歉，台鋼會同意和解」，至於11月上旬台鋼會不會如傳言於智財法院及相關法庭，正式撤銷對光洋科所有的告訴，屆時就分曉。

光洋科股權之爭雖已落幕，但股權爭奪戰後卻仍是餘波盪漾，9月27日深夜，光洋科突然發出重大訊息，宣布股東會後由董事長轉任技術長及榮譽董事長的馬堅勇，再度請辭技術長及榮譽董事長職位，且為平息外界的疑慮，當時馬堅勇還曾發出簡訊對外表示，「長達15年的工作中，非常的豐盛，未來我會在相關功能性材料新的應用發展上，持續耕耘紮根，讓我們一起努力成長！」

隨著馬堅勇離開光洋科，吵嚷多時的台鋼、光洋科之爭也即將在最近畫上句點。6日傳出馬堅勇已以個人的名義與台鋼達成全和解的共識與承諾，並傳出台鋼在11月上旬就將赴智財法院及相關法庭正式撤銷對光洋科所有的告訴，包括對公司、負責人、以及相關同仁的所有訴訟。對於遲來的道歉，台鋼也給予善意回應，不過僅強調「馬博道歉，我們會同意和解」。

台鋼集團也在隨後發出聲明稿，強調台鋼集團遭抹黑為禿鷹遭受很大傷害，馬堅勇公開於媒體表達歉意，台鋼集團對這遲來的正義，感到欣慰，終於還台鋼集團清白，也讓集團有更大的信心與動力去推動公益事業。

惟此次全和解的過程（包括採訪）與致歉，都是以馬堅勇個人的名義，除強調和解行動係在獲得法官與台鋼同意才進行，馬堅勇也堅稱，整個過程與光洋科公司無關，畢竟他已經完全辭去光洋科所有職務與頭銜，言語間與光洋科切割的意味極濃。