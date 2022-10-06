台達電宣布，DeltaGrid EVM電動車充電管理系統已導入台灣超過100個社區住宅，台達電表示從能源管理面著手，讓既有建築不需大幅變更電力配置，也能在不過載、不超過契約容量的前提下提供充電服務，大幅提升各種場域裝置充電樁的可能性。

台達電表示，大多數建築建置之初並未預留可供充電樁使用的電力容量，DeltaGrid EVM電動車充電管理系統透過AI為既有建築解套，系統涵蓋智慧充電、能源調度、充電站管理及數位化維運服務四大功能，藉由充電椿群組化、排程與即時負載調配功能，可分散充電尖峰並確保所有電動車都能完成充電，搭配時間電價及彈性費率、整合儲能調度尖離峰及太陽能餘電，可降低超約罰款與意外風險，同時兼顧營運效益並舒緩電網衝擊。此外，系統也包含充電站營運所需的會員帳務、權限管控與金流支付等功能，搭配數位化維運服務，可以調適最佳系統運行時間，協助場站管理者透過較低的轉換成本無痛接軌電動交通，讓能源管理與商業模式一次到位。

DeltaGrid EVM系統為台達電能源管理平台旗下的解決方案，協助用戶有效消除集合住宅、商辦大樓對用電安全、計費、日常管理的疑慮，同時也響應台電針對社區充電需求所推行的電動車充電專用電表（專設一戶供電）方案。另外，台達電也率先將太陽能電力與儲能納入單一平台，搭配時間電價削峰填谷、調度太陽能餘電，進一步優化能源使用效率與電費支出。DeltaGrid EVM 近期已陸續在全球各地完成包含社區、集合住宅、停車場、廠辦、商場及加油站等實績專案。