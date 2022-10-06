智慧機械載具在投資者大筆資金助力下，已有種多型號具備實用功能。最近在大陸上開始流行起「蹓機械狗」的風氣，走在路上頗能吸引注意，機械狗主人甚至還為它套上狗帶，或是讓一些功能較強、有自動跟隨與負重功能的機械狗協助主人下樓取快遞。目前大陸電商平台上有各種型號與不同功能，最便宜數百元到數萬元人民幣都有。

據陸媒《極目新聞》報導，最近大陸社交媒體上不少人曬出遛機械狗的視頻，各種顏色的4足機器人出現在街頭，陪散步、幫拿快遞、等你下班等等引起不少關注，「第一批遛機械狗的人」的詞條也由此登上社交媒體熱搜榜。機械狗出現在街頭，必定成為眾人爭相拍攝的焦點。網友熱議稱，「在青島街頭看到有人遛機械狗」、「上海人民都開始遛機械狗了，不費電的那種」、「西湖遛『狗』被圍觀的一天」。

報導說，有些型號具有識別障礙物與自動跟隨和負重功能，還可以做出轉圈、打滾和作揖等動作。有網友列出了機械狗的多項優點：「機械狗出街，不買狗糧，不用疫苗，沒有排泄，乖巧聽話又安靜。」最有趣的場面莫過於，機械狗和寵物狗在街頭相遇，寵物狗流露出或好奇、或害怕的表情。有機械狗主人表示，比起寵物狗，機械狗更類似於電動玩具，一般來說電池續航時長多在40-50分鐘左右。

蹓機械狗走在路上頗能吸引注意，機械狗主人甚至還為它套上狗帶，或是讓一些功能較強、有自動跟隨與負重功能的機械狗協助主人下樓取快遞。（圖／微博）

業內人士表示，機械狗目前在電力、巡檢場景已有更多的應用，保守估計潛在市場空間在百億人民幣級。未來其性能會繼續升級，走進普通人的生活也將是大概率事件。

網購平臺上消費級機械狗定價1.5萬元到10萬元人民幣（約合台幣6.6萬至44.4萬元）不等，有些大陸國產品牌也有更平價的機械狗，數千元至幾百元人民幣的也有多種選擇。目前在社交媒體視頻常出現的則是高端先進型號，在杭州生產，售價1萬5千元到2萬元之間，可載重3公斤。也有更高級型號有更強載重能力，還能伴隨主人跑步。

報導指出，機械狗的學名為仿生4足機器人，最早由美國波士頓動力公司（Boston Dynamics）開發。現在波士頓動力已推出了可在野外各種地形活動、越來越靈活、負重能力也越來愈強的4足機器人。

高工機器人產業研究所所長盧瀚宸稱，機械狗作為足式機器人的代表之一，目前算是比較早實現落地的產品，技術上仍有些缺點，未來關鍵技術獲得突破，機械狗走進人們的生活會是大概率事件，但終究它無法取代寵物狗。