韓劇《無人知曉》結合連續殺人、校園霸凌、家庭暴力等議題，找來在《天空之城》中扮演魔鬼教師的實力派演員金瑞亨主演，高超演技成功讓該劇在開播即創下收視佳績，金瑞亨形容：「心臟像是要跳出來般的緊張，雖然我一直以來都照著劇本演譯各種作品，但這次要從頭演到尾，讓我連坐著都像是站著的感覺，緊張到很想掐自己臉。」而她也形容《無人知曉》，「雖然是以懸疑的故事為主線，故事卻更加追求感性。」

金瑞亨此次飾演一位女警界的傳說，她透露該角色：「雖然是成功的刑警，但她其實也因為某個18歲的命案停止了成長，是個有創傷的角色。」首集中，扮演學生時期角色的她，透過電話對著連續殺人魔嗆聲「我會殺了你，就算需要一輩子，我也會找到你。」爆發力十足。對此，金瑞亨透露自己在學生時期屬於很安靜的類型，不是會出鋒頭的人。有別於其他刑偵懸疑劇，《無人知曉》講述站在社會邊緣的孩子們，以及想守護他們的大人之間的故事，金瑞亨也坦言：「在讀劇本的時候就覺得很傷心。」

金瑞亨因狗血劇《妻子的誘惑》中的小三「申艾莉」爆紅，和女主角張瑞希從閏蜜變情敵的經典衝突橋段為影迷們津津樂道，雖大多演出強勢角色，但私下的她其實非常愛笑且個性溫和，「所以有很多人常常認不出我，還曾經有人對著我說覺得我很像金瑞亨。」當被問及自己是否會想改變形象，例如留長髮？她逗趣回應：「我留長髮的話會聽到很多人說覺得我像戴假髮。」

《無人知曉》今起，每週一至週五晚間9點於八大綜合台播出。