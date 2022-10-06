富邦悍將高國麟敲出代打再見滿貫炮。（鄭任南攝）

一度6分落後的富邦悍將先在3局下6分大局追平，9局下最後反攻機會，滿壘時換上代打高國麟，他鎖定統一獅終結者陳韻文第一球，一棒扛出新莊棒球場左外野全壘打大牆，率隊以11比10逆轉，這也是中職史上第2支代打再見滿貫炮，前一轟是他的哥哥高國輝所擊出，地點同樣在新莊。

同為2021年球隊第一指名，江少慶與胡智為都沒能壓制對方打線，兩人都出現「一局爆」的情況，最終都僅投5局失7分退場。

江少慶此役用92球投5局，被敲11支安打，包含陳重羽3局上敲出2分全壘打，失掉7分有6責失，退場時雙方7比7平手，江少慶無關勝敗。

胡智為同樣投完5局退場，被敲8支安打包含申皓瑋的陽春炮，失掉7分皆為責失，但隊友在6局上利用高飛犧牲打攻下超前分，他是勝投候選人，但最終勝投被牛棚搞砸，同樣無關勝敗作收。

落後3分的富邦9局下最後反攻機會，面對獅隊終結者陳韻文，王正棠、卡洛斯連續敲安，范國宸保送形成滿壘，雖然申皓瑋遭到三振，此時富邦換上代打高國麟，他鎖定陳韻文的第一球就敲出再見滿貫炮。

關鍵「神代打」收到成效，總教練丘昌榮賽後笑說是巧合，他透露原本有想說讓戴培峰繼續打擊，但申皓瑋遭到三振後決定換代打，最終收到不錯效果，也中止近期2連敗。

不過丘總語重心長的說：「他最近先發表現不太理想，昨天守備也有出現瑕疵多掉1分，希望他不是只有打擊，守備、跑壘都要多下功夫。」高國麟則表示，前一局教練團就有示意他做好準備，自己在休息室時也一直觀察陳韻文的球路，「打出去時就知道了，有設定到球路，是cutter。」

中職首支代打再見滿貫炮是高國輝，他在2020年8月12日棒打樂天桃猿陳禹勳，地點同樣在新莊。不過高國麟隊哥哥這發全壘打印象有些模糊，「但很開心能把今天的比賽贏下來，對球隊是很大的幫助。」