美國汽油價格經歷逾三個月的跌勢後，近期再次走揚，專家指出，石油輸出國家組織（OPEC）減產可能讓汽油價格繼續走高，恐為飽受通膨之苦的消費者再添壓力。

由於煉油廠進行維護工作、市場供應吃緊和需求增加，近兩周汽油價格再度呈現上漲趨勢。根據油價資訊服務公司（OPIS）數據，美國無鉛汽油均價5日達每加侖3.831美元。

石油輸出國家組織與產油國聯盟（OPEC+）5日決議每日減產200萬桶，以支撐油價。分析師指出，此舉可能造成汽油價格進一步上漲。

分析師並不認為多數消費者將再次面臨6月時的每加侖5美元高價，原因之一是冬季需求通常較低。S ＆ P Global Platts全球石油供應分析部主管喬斯維克（Richard Joswick）指出，煉油業者開始生產成本較低的冬季燃油，以此時的水準來看，汽油價位仍是異常高。在美國11月期中選舉逼近之際，汽油價格再次反彈，將加重拜登內閣壓力。美國政府採行一連串措施來壓低油價，包括釋出數百萬桶戰略儲油，要求石油公司增產，近幾日還暗示將降低煉油產品出口。

不過分析師表示，近期汽油上漲的部分因素並非拜登內閣能控制，政府對汽油價格的影響力可能有限。

從俄亥俄州到華盛頓州的煉油廠正在進行維護工作，使得過去兩周的汽油均價上漲約4％。根據美國能源資訊局（EIA）數據，美國煉油廠9月的平均產能利用率為91.6％，低於8月的93％。

此外，美國上周汽油庫存年減8％，寫下2014年以來最低紀錄。

在供應吃緊的同時，汽油需求略為上揚。EIA數據顯示，上周美國每日消耗877萬桶汽油，較前一周增加2％。

美國各州汽油價格差距懸殊。根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，美國逾20個州5日的汽油零售價低於每加侖3.5美元，但印地安那州達4.176美元，而加州高達6.425美元。