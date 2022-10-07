3人組逃過恰吉魔爪，來到一間天主教教會感化院學校接受改造輔導教育。（杰德提供）

ROCK Entertainment頻道配合萬聖節，10月播出一系列恐怖作品，包括《驚聲尖叫》3部曲、恰吉經典電影《靈異七殺》、《恰吉》影集版，還有克莉絲汀蕾琪（Christina Ricci）主演、入選今年金馬奇幻影展與倫敦恐怖影展的《愛的怪物論》。

改編自經典恐怖電影角色，《恰吉》影集版由原系列電影主創唐曼西尼（Don Mancini）操刀，去年首播第1季獲得爛番茄新鮮度指數高達91％，全美收視人數超過950萬人次的好成績。第2季將延續第1季結尾，恰吉軍團即將入侵全美，3人組逃過恰吉魔爪。本季來到一間天主教教會感化院學校接受改造輔導教育，恰吉為報仇也將尾隨在後，連院內的修女和神父將遭受恰吉襲擊。

而男主角傑克上季面臨校園霸凌和性向認同問題，本季和非裔男友戴文的青澀跨種族虐戀會如何發展也是本季劇情的看點之一。

此外，恰吉和蒂芬妮所生的雙胞胎女兒葛蘭和葛蘭達也將登場，由拉克蘭華森（Lachlan Watson）挑戰1人分飾2角，其中葛蘭有著中性酷兒氣質，也象徵本劇融入現今世代性別元素議題。

《恰吉》第2季每週四晚間9點45分在ROCK Entertainment與美國同日跟播。可於中華電信MOD（ch.384）、凱擘大寬頻數位電視 （ch.241）、台灣大寬頻數位電視（ch.241）和Home＋中嘉（ch.225）系統平台收看。