全職媽媽雖然不進公司上班，但每天照顧小孩、處理家務，辛勞程度不輸上班族。日前一名女網友發文苦勸，「手上沒錢，千萬不要做全職媽媽」，掀起網友共鳴，甚至釣出一票過來人分享經驗，直說：「只是買了比平常貴一點點的麵包，就被老公唸」。

一名女網友在FB社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，直言「手上沒錢的女人，千萬不要做全職太太」，因為並不是每一個丈夫，都有足夠的認知和修養，能理解全職太太的角色，她認為，就算薪水只足夠養活自己，女人也一定要有一份自己的事業。

貼文曝光後，不少人感同身受，紛紛留言，「已經來不及了，生了三個孩子，一點存款都沒有」、「朋友只是買了比平常貴一點點的麵包，就被老公唸，我覺得這樣生活是悲哀的」、「超中肯！男人捨得每月3000元儲值手遊，卻碎念老婆訂每個月450元的兒童刊物」、「我也曾短暫登出職場當全職媽媽，前提是我有存一筆備用金，沒有主動伸手要錢，對方才會更珍惜妳」。

除此之外，也有人認為，無論薪資多寡，有工作才不容易和社會脫節，也能拓展自己的交友圈，呼籲大家要勇於踏入職場學習，不論另一半是否還愛著自己，「都不要放棄自己、放棄學習」。