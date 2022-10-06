無視近來金融市場大幅動盪，沙烏地阿拉伯主權財富基金5日向市場發行30億美元綠色債券，當中包含了百年期債券。然而此舉也讓它成為第一個發行綠色債券的主權財富基金

沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）發售的債券主要分三大部分，分別是5年期、10年期與100年期，前兩項銷售規模各自為12.5億美元、最後一項為5億美元。在定價方面，5年期與10年期殖利率比美國同年期債券各高出125個與165個基點。至於100年期殖利率則為6.7％。

投資者對於PIF發行的綠色債券反應熱烈，根據銀行文件指出，認購需求超出220億美元。

自從全球央行今年來相繼升息以對抗通膨後，債市深受重創而崩跌，年初以來全球綜合債券指數報酬率為負19％。百年期債券在過去多選於市場表現平穩的時刻發行，這次PIF敢於逆勢操作，分析師解讀那是債券定價與沙國強勁財政定位，使得它所發行的債券仍舊對投資人充滿吸引力。

各國政府開始在1990年代發行百年期債券，當時中國政府在1996年透過發售該超長債籌得1億美元，也帶動菲律賓在隨後一年跟進。根據Dealogic資料顯示，包括阿根廷、墨西哥與奧地利等國都在2010年代趁利率處在低檔之際，發行百年期債券。

沙國雖然是全球最大石油出口國，不過它所發售的綠色債券卻是用來為永續性項目進行籌資。PIF過去曾表示，計畫在2026年前對這類永續性項目投資逾100億美元。

根據PIF發布的說明書指出，它將用這些資金開發一塊面積等同美國麻州的土地，做為打造一個名為Neom的未來主義大型開發計畫。此外它還將投資電動車製造商Lucid，作為永續性發展的範例，以及計畫在沙國進行數十個產能為百萬瓩的再生能源項目。