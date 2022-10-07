根據《ETtoday新聞雲》公布的最新高雄市長選戰民調，民進黨候選人陳其邁支持度53.9%、國民黨柯志恩31.3%、無黨籍曾尹儷1.6%、無黨籍鄭宇翔0.9%。國民黨台南市長參選人謝龍介表示，柯志恩若能打到差距在20個百分點以內，等於是有逆轉勝的空間。

謝龍介5日在政論節目《少康戰情室》中表示，高雄市長和台南市長民調，大概同一個模式。他跟台南市長黃偉哲也差了21個百分點，柯志恩則差陳其邁20幾個百分點。但是民進黨在南部本來就有基本盤，若是打到差距在20個百分點以內，就等於有逆轉勝的空間。

謝龍介認為，黃偉哲、陳其邁在高雄、台南市民的心目中，沒那麼好。可是因為惜花連盆、疼子連孫，因為他們是民進黨的，所以民進黨基本盤大於黃偉哲跟陳其邁，國民黨的候選人就是要去突破。國民黨能像他們這樣，能走入農村跟漁村，而且還能得到熱情接待的也不多，不過，農村跟漁村人口少、票不多。

謝龍介表示，如果他在麻豆、學甲、北門、將軍、七股、安南等六區拿到40趴選票，黃偉哲就倒了，那個效應整個會上來。謝龍介說，他已經辦了138場廟口開講，自己一個人開講，然後戰車光是喇叭就有8支，所以算是直接跟鄉親溝通。