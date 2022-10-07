阿拉伯風薄紗褲？有名女子在某餐廳內拍下1張照片；從照片中的正妹穿著整套黑色比基尼，但最特別的是該正妹竟穿著1件寬鬆的薄紗長褲，其特殊的裝扮也讓遠處的2位阿嬤看的目瞪口呆，原PO則表示「還以為是情趣內衣，原來是外出服」；網友一見貼文也驚呆「以後外出只貼胸貼我也不意外」、「除了狂還是狂」。

一名女子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，是位於某餐廳內拍攝，照片中的左手邊有一對夫妻抱小孩滑者手機，但在他們身後有位正妹走來，其穿著特殊，明顯可見該正妹穿著整套黑色比基尼，但外面穿著1件薄紗長褲，該名正妹邊走還邊調整上身比基尼胸罩，特別的打扮也讓遠處的2位阿嬤看的目不轉睛，原PO也在貼文寫下「原來是外出服的部分啊！我以為是情趣內衣」。

比基尼正妹穿著「阿拉伯風薄紗褲」，立刻引起遠處2名阿嬤看得目不轉睛。（翻攝自臉書爆廢公社公開版）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我喜歡穿什麼是我的自由，而且這樣穿很舒服呀」、「阿拉伯風」、「外國人喜歡這種的」、「以後外出只貼胸貼我也不意外」、「除了狂還是狂」、「身材看起来是不错的」、「我以為是什麼走秀」、「比例不太對，下盤很穩捏」、「只要不尷尬尷尬的都是別人」。

另外還有網友表示想要和原PO索取沒有遮臉的照片，原PO也有趣的回應「想要嗎？還有背影腰間肉炸出來的部分」，並指出這些照片是原PO媽媽拍的，原PO可以幫忙索取這些照片提供給網友欣賞。