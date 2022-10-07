29歲登山好手曾格爾今年7月完成無氧攀登K2高峰紀錄，加上外型亮眼，被封「登山女神」。未料昨（5日）被富商正宮提告侵害配偶權，求償200萬，掀起譁然。事隔一天，有網友貼出曾格爾未P照，狂酸她「登山之餘都在學習修圖技巧」。

一名網友今（6日）在PTT八卦版爆料曾格爾，並公開她私下的無P照，諷刺她常攻頂導致臉蛋被紫外線摧殘，「三十歲長得像四十歲，只能靠修圖來營造網美形象，看來她登山之餘就是在學習修圖技巧。」

照片中，曾格爾的眼睛確實比她自己在臉書PO的還要小、無神，許多網友看了都幻滅，紛紛留言驚呼：「大嬸妳哪位！？」、「真的要好好擦防曬油」、「矮額，比對下來修圖修到完全變一個人好可怕」、「謝謝你告訴我修圖的強大」、「阿姨我不想努力了」。

不過，也有網友替曾格爾緩頰：「打不贏就酸人長相，唉唉」、「爬K2還活著就算是有能力的女性了」、「她爬的山確實很燒錢，不靠這種辦法哪來的錢，不過破壞別人婚姻就不對了，挑單身對象吧。」

富商妻昨（5日）發文哭訴曾格爾為了募資登山的費用，主動傳訊息約老公泡湯，從中獲得170萬，「那一夜我一邊哭一邊截圖……竟然截了175張」，痛心之下她怒告曾格爾侵害配偶權，相關事證已交由士林地方法院審理，而曾格爾發聲明否認不倫，強調：「我將對報導不實之處和惡意誹謗者委請律師採取法律行動。」未來不再做回應，靜待法律處理。