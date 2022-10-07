美國肯塔基州發生一起虐童命案，一名9歲女童被警方發現陳屍在迷你倉儲置物櫃中，屍體被用手提袋裝著，經調查發現，女童長期被父親及其女友施虐，且一直被關在地下室，目前死者父親及其女友已被逮捕。

綜合報導，警方指出一名9歲女童艾莉安娜（Alianna Maya Gomez-Alvarez）自2021年11月失蹤，其中一名兄弟姊妹3日向警方報案，並向警方表示妹妹死在家中，且遺體被藏在手提袋放入置物櫃，同時也透露了置物櫃可能的位置。

警方獲報後立刻展開調查，最後在迷你倉儲的置物櫃中發現一個用毯子包起來的手提袋，裡面就是女童遺體。女童的兄弟姊妹表示，他們長期受到父親荷西（Jose Gomez-Alvarez）與他女友波特（CheyannePorter）虐待，而妹妹在抽搐死亡前一直都被關在地下室。

警方表示，荷西向他們透露自己沒有對外通報女兒死亡的消息，是因為怕自己惹上麻煩，目前他和女友已被依竄改物證和虐待屍體等罪被捕，被關在監獄中，詳細案情仍待進一步調查。

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